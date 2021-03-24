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Китайские предприниматели побывали
в Крымской республике в начале весны. Бизнесмены посетили винодельческие
компании региона и переговорили по поводу взаимовыгодного сотрудничества в этой
области.
С визитом в Крым прибыли известные представители бизнес-структур Китая. Предприниматели проявили большой интерес к развитию взаимоотношений с Крымским полуостровом. Китайских гостей сильно заинтересовало налаживание мостов с регионом в сфере виноделия в целом и, особенно, в вопросе производства коньяка.
Китай славится своей любовью к коньяку. Так, эта страна является одним из самых крупных импортеров этого напитка французского производства. Однако из-за отсутствия необходимых мощностей Франция уже не может полностью удовлетворить потребности Поднебесной. На этом фоне китайцы ищут новых партнеров в этой области.
Глава Пекинской торговой компании Чжао Кай положительно отозвался о крымских винах и коньяке. Он отметил их отличный вкус и высокое качество.
Большой интерес для предпринимателей из Поднебесной представляет коньячный дом "Коктебель". Это старейший производитель коньяка на российской территории. Таким образом, сотрудничество Китая и Крымской республики обещает выйти на новый уровень. Уже в ближайшем будущем китайцы планируют заключить контракты на поставку спиртных напитков с полуострова.
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