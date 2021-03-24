Банковский сектор может замкнуться сам на себе

Разговоры о возможном отключении нашей страны от международной платежной системы SWIFT звучат все громче. По мнению опытного аналитика Михаила Мамонова, реализация данных угроз со стороны Америки может серьезно ударить по финансовой среде нашей страны.



Эксперт отметил, что Россия, к сожалению, бессильна в вопросе ответных действий в случае ее отключения от SWIFT. На территории нашей страны практически не представлены американские банки. Поэтому каким-то образом воздействовать на США в этом плане не удастся. Мамонов напомнил, что в России широко представлена только одна американская кредитная организация – "Ситибанк". Так что Вашингтон вряд ли заметит, если Москва начнет бить по этой компании.

Однако реализация коварного плана американцев может привести к тому, что нашу страну покинут европейские банки. Такие кредитные организации, как "Райффайзенбанк", "Юникредитбанк, "Сосьете Женераль" могут, по мнению эксперта, отказаться от присутствия на российской территории. На этом фоне Мамонов напоминает о тенденции, которая наблюдается в среде российских банков. Речь идет об активном огосударствлении кредитных организаций.

По мнению Мамонова, такое положение дел закончится тем, что российский банковский сектор замкнется сам на себе и не будет рассматривать возможность использования "лучших мировых финансовых практик". Именно такими бедами России грозит уход из страны зарубежных кредитных организаций, передает "Свободная пресса".

К слову, по мнению немецких экспертов, наша страна во всеоружии встретит отключение от SWIFT. Однако в Германии также считают, что процесс перехода на национальные платежные системы будет не так прост.