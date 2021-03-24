Аналитик раскрыл последствия для России при отключении от SWIFT

Аналитик раскрыл последствия для России при отключении от SWIFT
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Банковский сектор может замкнуться сам на себе

Разговоры о возможном отключении нашей страны от международной платежной системы SWIFT звучат все громче. По мнению опытного аналитика Михаила Мамонова, реализация данных угроз со стороны Америки может серьезно ударить по финансовой среде нашей страны.

Эксперт отметил, что Россия, к сожалению, бессильна в вопросе ответных действий в случае ее отключения от SWIFT. На территории нашей страны практически не представлены американские банки. Поэтому каким-то образом воздействовать на США в этом плане не удастся. Мамонов напомнил, что в России широко представлена только одна американская кредитная организация – "Ситибанк". Так что Вашингтон вряд ли заметит, если Москва начнет бить по этой компании.

Однако реализация коварного плана американцев может привести к тому, что нашу страну покинут европейские банки. Такие кредитные организации, как "Райффайзенбанк", "Юникредитбанк, "Сосьете Женераль" могут, по мнению эксперта, отказаться от присутствия на российской территории. На этом фоне Мамонов напоминает о тенденции, которая наблюдается в среде российских банков. Речь идет об активном огосударствлении кредитных организаций. 

По мнению Мамонова, такое положение дел закончится тем, что российский банковский сектор замкнется сам на себе и не будет рассматривать возможность использования "лучших мировых финансовых практик". Именно такими бедами России грозит уход из страны зарубежных кредитных организаций, передает "Свободная пресса".

К слову, по мнению немецких экспертов, наша страна во всеоружии встретит отключение от SWIFT. Однако в Германии также считают, что процесс перехода на национальные платежные системы будет не так прост.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость177036
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"платежной системы SWIFT" --- объясните аНалитику что это не платёжная система.
Гость182529
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Ничего стршнего не будет, есть старые методы торговли золотыми монетами. А у России золото достаточно.
Гость182504
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Продолжение.
Мамонов дурак дважды: какой уход зарубежных банков из России? У нас вообще все банки российские, филиалов зарубежных банков нет. Часть банков является дочерними банками зарубежных финансовых организаций, но это российские юридические лица.
Обычно банки имеют по 1-3 счета в банках-корреспондентах эмитентов национальных валют. В случае отключения от SWIFT надо обменятся средствами коммуникации с каждым из банков в национальной валюте. Если банк работает с USD, EUR, GBP, то достаточно 3-<цензура> банков, и в одном из банков открыть мультивалютный счет по всем остальным валютам.
Юрий ВикторовичГость
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То есть Россия не сможет оплачивать свои приобретения и партнёры закупленные у России?
И что придётся гонять самолёты набитае деньгами?
Гость182504
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Мамонов дурак и не разбирается в международной банковской системе. SWIFT 'это система обмена сообщениями между банками. Это НЕ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА! Это своего рода WhatsApp для банков. Для Мамонова наверно будет открытием что не все банки в мире подключены к SWIFT, но при этом банки работают и отправляют и принимают платежи, даже в валюте. Вместо SWIFT банки могут использовать любые средства коммуникации, которым доверяют, хоть факс например. Другое дело, что банкам-корреспондентам надо обменяться электронными ключами и определить методы шифрования.
Гость164018
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Ну и сколько еще будете пугать
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