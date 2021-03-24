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Турецкая нефтегазовая компания Botas приготовилась к резкому удорожанию цены на российский газ. Ожидается, что стоимость сырья из РФ увеличится сразу на 23% со II квартала текущего года. Об этом пишет местное издание Haberturk.
На сегодняшний момент Botas платит $170 за тысячу кубометров голубого топлива из России. С 1 апреля компания готовится платить $209. Согласно действующему контракту, поставщик вправе пересматривать цены каждый квартал в зависимости от ситуации на рынке.
В связи с ростом стоимости на российский газ увеличилось и давление на тарифы внутри Республики. Так, уже в марте цена на сырье возросла на процент на внутреннем рынке.
Ожидается, что увеличение тарифов на электроэнергию не будет поднято до 1 июля. Однако во второй половине года рост может быть достигнут на уровне 6-7 процентов.
Потребление природного газа в Турции меняется из года в год в зависимости от состояния экономики, пишет издание. Когда она росла, потребление увеличивалось до 54-55 млрд куб. Были годы, когда оно снижалось до 45-46 млрд кубометров.
Турция почти весь объем необходимого ей голубого топлива импортирует из России, Ирана и Азербайджана по трубопроводам. Также Анкара в последнее время все активнее покупает и сжиженный природный газ. Доля СПГ в общем объеме импорта увеличилась до 30 процентов.
Напомним, 8 января 2020 г. президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин запустили газопровод "Турецкий поток", который доставляет российский газ по дну Черного моря
из Анапского района Краснодарского края РФ в европейскую часть Республики.
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