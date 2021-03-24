Подорожает все: россиян предупредили о тяжелых временах

Подорожает все: россиян предупредили о тяжелых временах
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не за горами день, когда подскочат цены на важнейшие товары

В ближайшем будущем жителям России придется еще туже затянуть пояса. Грядет глобальное повышение цен на различные товары. По этому вопросу сходятся во мнении многие экономисты и аналитики.

Так, по прогнозу финансиста Виталия Калугина, в первую очередь, взлетит стоимость товаров первой необходимости. Как пояснил эксперт, рост цен на топливо приведет к тому, что продукция многих предприятий подскочит в цене.

При этом дорожать будут товары, удельная стоимость которых достаточно невысокая. Речь идет о таких ежедневных покупках, как молоко, хлеб, сахар, масло, крупы, макароны и другие продукты.

Опытный экономист Игорь Николаев настроен еще более пессимистично. На его взгляд, цены поднимутся абсолютно на все товары. Дело в том, что расходы на топливо включены в стоимость всей выпускаемой на территории России продукции. Товар нужно довести до потребителя, а это стоит денег. Как только стоимость транспортного обслуживания повысится, увеличатся и цифры на ценниках в магазинах, передает слова эксперта издание URA.RU.

Как сообщалось ранее, цены на топливо в России уверенно идут вверх. С начала года 92-й бензин подорожал на 1,07 рубля, 95-й – на 0,98 рубля, а дизельное топливо – на 1,09 рубля.

К слову, экономист Давид Тереладзе объяснил рост цен на АЗС нехваткой топлива. Новый демпферный механизм должен частично решить проблему, уверен эксперт.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость169144
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Во, кастрюлеголовые набежали)) У вас в предках были жирные навозные мухи и через несколько поколей эти "гены" только усиливаются
Гость181239
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Чего то путиноиды не появляются восхвалять своего плешивого воришку путина. Это ж очередной рывок путинской рашки в "светлое" будущее, радуйтесь ватаны.
Гость166428
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тяжелые времена в раше начались с момента ее образования.
30 лет никак не разворуют советское наследие и не вывезут за границу.
ну ничего - потерпите немного осталось.
скоро путинские "патриоты" сделают из вас узников бухенвальда.
не долго осталось.
Гость166428
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пришлем вам ножки буша, как в 90-е. будете питаться как наша скотина.
чего вы и заслуживаете.
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