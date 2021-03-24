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В ближайшем будущем жителям России
придется еще туже затянуть пояса. Грядет глобальное повышение цен на различные
товары. По этому вопросу сходятся во мнении многие экономисты и аналитики.
Так, по прогнозу финансиста Виталия Калугина, в первую очередь, взлетит стоимость товаров первой необходимости. Как пояснил эксперт, рост цен на топливо приведет к тому, что продукция многих предприятий подскочит в цене.
При этом дорожать будут товары, удельная стоимость которых достаточно невысокая. Речь идет о таких ежедневных покупках, как молоко, хлеб, сахар, масло, крупы, макароны и другие продукты.
Опытный экономист Игорь Николаев настроен еще более пессимистично. На его взгляд, цены поднимутся абсолютно на все товары. Дело в том, что расходы на топливо включены в стоимость всей выпускаемой на территории России продукции. Товар нужно довести до потребителя, а это стоит денег. Как только стоимость транспортного обслуживания повысится, увеличатся и цифры на ценниках в магазинах, передает слова эксперта издание URA.RU.
Как сообщалось ранее, цены на топливо в России уверенно идут вверх. С начала года 92-й бензин подорожал на 1,07 рубля, 95-й – на 0,98 рубля, а дизельное топливо – на 1,09 рубля.
К слову, экономист Давид Тереладзе объяснил рост цен на АЗС нехваткой топлива. Новый демпферный механизм должен частично решить проблему, уверен эксперт.
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