Как бы страна не изгалялась, ей придется работать с "Газпромом"

Польский журналист открыто рассказал о ситуации на энергетическом рынке в Польше. Анджей Щесняк убежден, что Варшаве не удастся отказаться от российского голубого топлива, так как на этом поприще у нашего государства фактически нет достойных конкурентов.



При этом польские власти прикладывают колоссальные усилия для создания вокруг российского газа неправдоподобных мифов. Так, отдельные СМИ активно работают над внушением простым жителям идеи, что газ из России стоит "чудовищных" денег.

Вместе с тем, Варшава тактично обходит вопрос о том, кто испортил двусторонние отношения, что негативно сказалось на ценах на поставляемые энергоресурсы. Сейчас полякам приходится платить за наш газ больше, чем остальным европейским государствам.

При этом высокопоставленные лица в Польше пытаются протолкнуть в массы легенду о том, что американский газ якобы обходится покупателям на треть дешевле нашего. Как отметил корреспондент издания Myśl Polska, такие громкие слова никогда не сопровождаются доказательствами.

Между тем, "Газпром" все также занимает лидирующую позицию среди поставщиков голубого топлива в европейском регионе. И понятно, почему. Как отметил Щесняк, анализ стоимости газа за прошлый год дал шокирующие результаты. СПГ из США, который поставляли в Польшу, оказался вдвое дороже российского сырья.

Впрочем, несмотря ни на что, Варшава продолжает вести активную антироссийскую политику. Недавно в Польше заявили о готовности драться с русскими из-за "Северного потока-2".