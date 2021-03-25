Прибыль в 2019 году на самом деле оказалась больше указанной

Колоссальные убытки понес "Газпром" за весь 2020 год. Такое произошло впервые за 20 лет.

Сумма потерь российской компании составила 706,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета.

Кроме того, бухгалтера "Газпрома" пересчитали показатели за предыдущий год. И выяснили, что он лучше, чем говорилось ранее.

Прибыль в 2019-м составила 733,993 млрд рублей. А в отчете за этот период было прописано 651,124 млрд рублей.

Ранее стало известно, что увеличение экспорта СПГ США может лишить "Газпром" прибыли. Америка рекордно и выше нарастила продажи сжиженного природного газа. И уже нынешней весной это может негативно сказаться на финансовой ситуации в российской компании.

До этого "Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году. Он остался без прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля.