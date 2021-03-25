Москва обогнала Саудовскую Аравию на американском рынке

Соединенные Штаты нарастили до рекордных объемов поставки нефтепродуктов из России. За прошлый год доля РФ на рынке в США достигла 7%. До этого в течение длительного периода времени приведенный показатель оставался ниже 0,5%.

Чаще всего американцы закупают у РФ мазут, необходимый для установок по бензиновому производству, сообщает Bloomberg.

Как отмечает Ura.ru, наращивание российской доли произошло из-за санкций Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы. Таким образом, доля РФ превысила 537 тысяч барр. в сутки, в то время как показатель крупнейшего экспортера – Саудовский Аравии – составил 520 тысяч, пишет "Свободная Пресса".







