Застрявшая в Суэцком канале российская нефть вызвала скачок цен на рынке

Сорванные из-за аварии контракты на поставку углеводородов обернутся штрафами и ростом расходов поставщиков и потребителей

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, не просто перекрыл движение по важнейшей торговой артерии мира – он сорвал график поставок нефти. По данным операторов, 24 марта заблокированными оказались танкеры с 10 млн баррелей нефти, 2,6 млн из которых пришлось на Россию. Это сразу вызвало скачок стоимости черного золота на рынках.

Чтобы снять контейнеровоз с мели или хотя бы немного его подвинуть, потребуется, в лучшем случае, не менее двух дней. Уже за первые сутки в канале скопилось более 100 грузовых кораблей. Как быстро начнется движение, как скоро рассосется пробка, пока никто не может сказать. Поэтому владельцам судов нужно решить: ждать или идти вокруг мыса Доброй Надежды, что прибавит лишние 15 суток в пути.

Каждый дополнительный день – это десятки тысяч долларов за фрахт плюс штрафы за сорванные сроки поставок. Причем случай с нефтью еще более серьезен, поскольку грозит дефицитом топлива и простоем перерабатывающих мощностей. Поэтому новость о том, что в Суэцком канале застряли нефтяные танкеры, сразу вызвала скачок стоимости на 3%, затем еще почти на 3%. Сейчас на Лондонской биржи майские фьючерсы сорта Brent стоят $63,38 за баррель.

Что касается России, то авария в Суэцком канале задержала танкеры с 2,6 млн баррелей нефти суммарной стоимостью $160 млн, передает РБК. Плюс на 24 марта были запланированы поставки еще 1 млн баррелей. Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация вряд ли приведет к кризису на нефтяном рынке, но убытки, которые несут поставщики, так или иначе лягут на плечи потребителей.

Видеокадры, на которых видно, как судно перекрыло Суэцкий канал от берега до берега, можно посмотреть здесь.