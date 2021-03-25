Центробанку не нужны лишние хлопоты из-за устаревших денежных знаков, считает специалист

Российские власти могут принять решение об исключении монет из экономического оборота. Такое заявление сделал эксперт, экономист Максим Кривелевич.

На следующий год Центробанк планирует проведение пилотного проекта по сбору монет в специальные устройства. Если процедура по оценке эффективности использования металлических денежных средств окажется положительным, то финансовый регулятор расширит применение монет. В случае отрицательного результата их исключат из денежного обращения.

По словам специалиста, монеты абсолютно бесполезны для Центробанка – ничего, кроме лишних хлопот, они не сулят. Поэтому регулятор постепенно готовит почву для будущей реформы по исключению монет.

Учитывая текущий уровень инфляции и ценовую динамику, россияне рано или поздно откажутся от использования монет, уверен экономист.

Аналогичной позиции придерживается и экономист Эдуард Матвеев. Спикер заявил, что производство металлических денежных знаков куда затратнее, чем создание купюр. При этом остается открытым вопрос, как стимулировать население для пополнения монетных автоматов.

Недавно власти анонсировали новый дизайн бумажных купюр с российскими городами, которые ранее не изображались на денежных средствах. По словам Матвеева, реформа нацелена, в том числе, на борьбу с коррупцией – не исключено, что решение приняли на фоне скандала с губернатором Пензенской области, у которого обнаружили полмиллиарда рублей пачками по пять тыс. рублей. Вполне вероятно, что власти попытаются в таком случае ограничить хождение старых купюр, предположил эксперт в интервью Ura.ru.