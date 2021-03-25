Ученый-экономист посоветовал вкладываться в золото

Россия в целом и граждане страны не должны вкладываться в доллар, евро и фунт стерлингов, поскольку эти валюты становятся "токсичными". Об этом предупредил соотечественников академик РАН Сергей Глазьев.

Одновременно он сокрушается, что финансовые элиты страны продолжают вложения именно в вышеуказанные деньги.

По его словам, сейчас в мировой торговле доля доллара неуклонно снижается. В настоящий момент она составляет около 50%, в то время как еще пять лет назад равнялась 80%. Ведущие государства планеты уже уходят из "долларовой опасности", заметил Глазьев.

При этом, подчеркнул экономист, наша страна, которая находится под санкционным давлением со стороны Запада, ведущего против РФ финансовую войну, все еще "сидим" на долларе, евро и фунтах стерлингов.

"Очевидно, что нужно отказываться вообще от этих валют. Они токсичны. В них опасно держать деньги. В них нельзя сберегать ничего", – заявил в комментарии для "ЦарьГрада" специалист.

Также экономист поставил под сомнение совет главы Минфина Антона Силуанова о переводе части средств в японские иены. По его мнению, этот неверный путь, т.к. доходность здесь тоже будет равна нулю: "Японские деньги сели на мель".

Ученый предложил наиболее оптимальное решение для РФ.

"Нам нужно долю золота в валютных резервах доводить хотя бы до 50%. И заодно стимулировать нашу золотодобывающую промышленность", – сказал Глазьев и добавил, что в 2020 г. страна, наоборот, в огромных масштабах экспортировала этот металл.

Летом прошлого года известный отечественный экономист Михаил Делягин уже советовал россиянам избавляться от "американца". Хорошим сбережением он также назвал золотые слитки, а в долгосрочной перспективе – монетарное золото

