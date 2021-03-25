Россия имеет огромный потенциал в данном вопросе

Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач для обеспечения дальнейшего процветания нашей страны. В экспертном сообществе детально обсудили эту тему и наметили перспективные направления в развитии данного вида туризма.



Дискуссия была организована силами Экспертного института социсследований. В беседе поучаствовали руководительница Ростуризма Зарина Догузова, а также главы ряда субъектов федерации: в частности, губернаторы Ставрополья, Камчатки, Бурятии и других регионов. Прибыли на встречу и профильные эксперты.

В ходе обсуждения были затронуты итоги опроса мнения граждан. Так, в прошлом году молодые россияне больше всего путешествовали по родной стране. При этом большинство остались весьма довольны туристическими поездками.

Также известно, что порядка 22% респондентов запланировали отдохнуть на просторах России в текущем году. Как отметили эксперты, данный показатель увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. При этом опрошенные граждане заявили, что несмотря на открытие границ, внутренний туризм остается для них приоритетным.

Как отметила Догузова, на развитие данного сектора турбизнеса положительное влияние оказала программа кэшбэка. Россияне проявляют большой интерес к возможности вернуть часть денег за туристические поездки по Родине.

Глава Камчатки Владимир Солодов, в свою очередь, сообщил, что в его родном регионе за 2020 год побывали путешественники из 76 субъектов страны.

Алексей Цыденов, возглавляющий Бурятию, отметил положительный эффект от чартерной программы Ростуризма. Губернатор сказал, что это предложение оказалось весьма востребованным среди российских путешественников.

По словам главы Тюменской области Александра Моора, развитие внутреннего туризма благоприятно сказывается на росте экономических показателей региона. Губернатор отметил, что возглавляемый им регион вошел в топ-10 направлений, которые туристы выбирают в рамках программы туркэшбэка.

Также эксперты отметили, что современный путешественник ценит свое время, а значит каждая минута его поездки должна быть полна новыми впечатлениями. Красоты нашей страны вполне могут удовлетворить такие потребности туристов.