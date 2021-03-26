Последствия аварии в Суэцком канале для России оценили эксперты

Блокировка пути создала сложности для поставок СПГ, но повысила цены на нефть сорта Urals

Остановка движения грузовых судов через Суэцкий канал приведет к кратковременным, но заметным изменениям на мировых рынках. К такому мнению склоняются эксперты. Для России эта ситуация несет как дополнительную прибыль, так и убытки.

Первое, что отмечают аналитики, это сбой поставок сжиженного природного газа (СПГ). В канале или на подходе к нему к 26 марта застряли 7 танкеров со сжиженным газом. Кроме того, там уже несколько дней стоят три танкера, которые перевозят российский СПГ с Ямала – они возвращались пустыми за очередной загрузкой. Соответственно, значительный объем поставок уже сорван, что отразится на ценах. Впрочем, сезон холодов уже прошел, поэтому кризиса на рынке газа эта ситуация не вызовет.

Что касается нефти, то она, скорее всего, тоже подорожает, но до простоя нефтеперерабатывающих предприятий не дойдет, поскольку ситуация в Суэцком канале не обещает слишком затянуться. По прогнозу экспертов МИД РФ, через несколько недель судоходство возобновится.

Россия вообще мало использует Суэцкий канал для нефтеперевозок, поскольку обычно фрахтует для этого очень большие танкеры, которые не проходят в Суэце. Поэтому они как шли в Азию через мыс Доброй надежды, так и идут. Однако в Европу из-за блокировки египетского канала не могут пройти танкеры с нефтью из стран Ближнего Востока. Заменой тут служит российская трубопроводная Urals, спрос на которую уже подскочил.

А вот сбыт нефти, добытой на Каспии, серьезно затруднен. В Суэцком канале застряли как минимум четыре танкера, которые доставляют смесь Каспийского трубопроводного консорциума из Новороссийска, передает "Коммерсант". Проблема еще в том, что страховщики не склонны относить возникшую ситуацию к форс-мажору, поэтому не планируют компенсировать штрафы за срыв сроков поставок.

Стоимость фрахта при этом тоже растет. Так, доставка грузов из Китая в Европу подорожала уже в четыре раза, сообщает телеканал "360" со ссылкой на аналитику "Блумберга". К тому же пока судовладельцы ждут более определенной информации от оператора Суэцкого канала о сроках ликвидации аварии и не спешат менять маршрут. Но если ситуация затянется и придется уходить к мысу Доброй надежды, доставка грузов подорожает на сотни тысяч долларов, что скажется на конечной цене товаров.

Крупный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале утром 23 марта. Он полностью перегородил путь. Сейчас его пытаются откопать, но пока безуспешно.