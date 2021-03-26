Отключение от SWIFT отбросит Россию назад в 90-е – эксперт

Отключение от SWIFT отбросит Россию назад в 90-е – эксперт
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зарубежные партнеры не станут менять свои банковские стандарты ради РФ

Никакие отечественные платежные системы не компенсируют отключения России от SWIFT, поэтому Москва должна использовать все средства дипломатии, чтобы не остаться отрезанной от международной банковской системы. На этом настаивает финансист Даниил Кириков из KRK Group.

SWIFT – это система межбанковских переводов, к которой подключены финансовые организации практически всех стран мира. Угроза отключения России от нее появилась на фоне ужесточения западных санкций. Некоторые аналитики полагают, что Москва к такому сценарию уже подготовилась, внедрив собственную платежную систему. Аналогично поступил, кстати, Пекин, указывают немецкие эксперты.

Однако национальная система в отрыве от SWIFT – это плохая альтернатива, считает Даниил Кириков. По его оценке, качество такой платежной системы будет ниже, а для взаимодействия с зарубежными банками потребуется, чтобы они тоже подключились к этой системе, что вряд ли произойдет.

"Ни в одном клиентском банковском интерфейсе в международных банках, нет возможности переводить не по SWIFT, и вряд ли это станут в спешном порядке дорабатывать",

приводит РИА "Новости" слова эксперта.

Таким образом, без SWIFT Россия не сможет совершать международные платежи, то есть окажется фактически отрезана от мира.

"Нам грозит возврат к банковской системе 90-х",

– дал мрачный прогноз представитель KRK Group.

Ранее в Кремле подтвердили, что не исключают сценарий, когда под давлением США российские банки будут исключены из SWIFT, хотя система и работает по европейским законам.

По мнению аналитиков, минимизировать ущерб от потери доступа к SWIFT  может цифровой рубль, о котором уже задумались в Центробанке. Об отличии цифрового рубля от других форм отечественной валюты ранее рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость171806
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Этот чувак частенько "светится" на Эхо москвы и оттуда несет всякий бред, это "засланный казачек", а если почитать отзывы о KRK Group, дак вообще не понятно как таким вообще интернет разрешают и мнения свои "экспертные" высказывать.
Гость179581
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на западе если захотят покупать более дешевый и газ и нефтепродукты, то сами что нибудь придумают как производить оплату. А США как будут оплачивать полёт своих астронавтов, чемоданами с деньгами?
Гость166428
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не отбросит это россию в 90-е. она и так в средневековье живет
Гость173433
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Хреновый экономист явно с чужого голоса поет. Вариантов внешних проводок масса, а внутренние платежи вообще не пострадают. Неудобство точнее непривычно будет, может скорость не такая но явно работать будет.
Гость183650
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То есть "эксперт" советует прогнуться под политические требования, чтобы решить экономический вопрос денежных переводов?
Гость183645
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>>Таким образом, без SWIFT Россия не сможет совершать международные платежи, то есть окажется фактически отрезана от мира.

Что за бред. Так же сможет совершать. Только дольше подтверждение будет идти.
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