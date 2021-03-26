Отключение от SWIFT отбросит Россию назад в 90-е – эксперт

Зарубежные партнеры не станут менять свои банковские стандарты ради РФ

Никакие отечественные платежные системы не компенсируют отключения России от SWIFT, поэтому Москва должна использовать все средства дипломатии, чтобы не остаться отрезанной от международной банковской системы. На этом настаивает финансист Даниил Кириков из KRK Group.

SWIFT – это система межбанковских переводов, к которой подключены финансовые организации практически всех стран мира. Угроза отключения России от нее появилась на фоне ужесточения западных санкций. Некоторые аналитики полагают, что Москва к такому сценарию уже подготовилась, внедрив собственную платежную систему. Аналогично поступил, кстати, Пекин, указывают немецкие эксперты.

Однако национальная система в отрыве от SWIFT – это плохая альтернатива, считает Даниил Кириков. По его оценке, качество такой платежной системы будет ниже, а для взаимодействия с зарубежными банками потребуется, чтобы они тоже подключились к этой системе, что вряд ли произойдет.

"Ни в одном клиентском банковском интерфейсе в международных банках, нет возможности переводить не по SWIFT, и вряд ли это станут в спешном порядке дорабатывать",

– приводит РИА "Новости" слова эксперта.

Таким образом, без SWIFT Россия не сможет совершать международные платежи, то есть окажется фактически отрезана от мира.

"Нам грозит возврат к банковской системе 90-х",

– дал мрачный прогноз представитель KRK Group.

Ранее в Кремле подтвердили, что не исключают сценарий, когда под давлением США российские банки будут исключены из SWIFT, хотя система и работает по европейским законам.

По мнению аналитиков, минимизировать ущерб от потери доступа к SWIFT может цифровой рубль, о котором уже задумались в Центробанке. Об отличии цифрового рубля от других форм отечественной валюты ранее рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.