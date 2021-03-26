В "Газпроме" назвали срок окончания работ по "Северному потоку - 2"

Участникам проекта осталось уложить чуть меньше 150 км нити

Работы по строительству газовой магистрали "Северный поток – 2" будут завершены уже в 2021 году. Соответствующее заявление сделал глава совета директоров госкорпорации Виктор Зубков, выступая перед СМИ.

По словам топ-менеджера, "Северный поток – 2" готов на 90-92%. В настоящее время строительные работы проводятся на финальной стадии, передает РИА "Новости".

Как отмечает источник, участникам проекта осталось уложить 148 км газовой нити, около 20 километров – в водах Германии.

Егор МАЛКОВ

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