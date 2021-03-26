Украина окупит потери от "Мотор Сич" кредитами МВФ

Экономический эффект будет кратковременным

Украина завязнет в кредитах после скандала вокруг "Мотор Сич", потеряв при этом рынок сбыта продукции национализированного авиастроительного предприятия. Об этом предупредил аналитик ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз.

По его оценке, решение перевести "Мотор Сич" в госсобственность было продиктовано исключительно политическими мотивами. В обмен на китайские инвестиции Киеву посулили кредиты МВФ. С одной стороны, это существенная поддержка украинской экономики для восстановления после коронавирусного кризиса, поскольку Незалежная сможет получить средства МВФ на льготных условиях. Да и сам факт продления сотрудничества с МВФ дает Киеву больше шансов получить займы у других международных организаций.

Однако это окажет лишь кратковременный положительный эффект. По факту, Незалежная лишь глубже погружается в кредитное болото без перспектив выбраться из него.

"МВФ не инвестирует в промышленность: финансы уходят на "затыкание дыр", и это порождает зависимость Киева от фонда",

– пояснил эксперт в комментарии NEWS.ru.

Да и для самого "Мотор Сич" ситуация складывается крайне печальная. Потеряв китайцев, которые были заинтересованы в развитии предприятия, Украина вряд ли найдет других инвесторов. Россия не сможет участвовать из-за санкций, Европе это не нужно, а США как раз стремятся задушить всех потенциальных конкурентов. И даже если Киеву удастся какое-то время удерживать "Мотор Сич" на плаву, долго это не продлится – у предприятия просто не будет рынка сбыта продукции без РФ и КНР, с которыми Украине не дают сотрудничать США.

Накануне в Пекине призвали Киев "рационально" подойти к вопросу о "Мотор Сич", китайские акции которого решением украинских властей перевели в госсобственность Незалежной.

Ранее о кабальных условиях МВФ для Киева рассказал украинский аналитик.