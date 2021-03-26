В "Газпроме" полностью исключили такую возможность

В России не станут пересматривать газовый контракт с Украиной. Об этом предупредил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

По его словам, все заключенные ранее между двумя договоренности в силе. А для компании самым важным на данном этапе является завершение строительства "Северного потока – 2".

В Незалежную же голубое топливо будет отправлено в том объеме, который указан в контракте, сообщил Зубков, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Литва изобрела способ подавать газ на Украину. Только будет ли согласна Незалежная покупать его – большой вопрос.

Контракт с Украиной "Газпром" заключил в конце 2019 года. В нем сказано, что компания будет продолжать транзит газа через Незалежную еще пять лет.

При этом компания гарантировала прокачку 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд в каждый из остальных четырех. Соглашения позволили продолжить транзит с 1 января 2020 года, после того как истек срок действия предыдущего контракта.

