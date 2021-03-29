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В нашумевшей истории с
контейнеровозом "Ever Given", который поставил на блок весь Суэцкий канал, произошли
серьезные подвижки. Сообщается, что судно наконец-то удалось снять с мели.
Ободряющими новостями поделилась компания "Inchcape Shipping" на своей странице в "Твиттер". Бригада спасателей осуществила необходимые манипуляции в ночь на 29 марта.
Как быстро движение по одной из основных торговых артерий мира восстановится, пока неизвестно, отмечает телеканал "360".
К слову, недавно в прессе появилась информация, что в блокировке канала обнаружилась выгода для России.
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