Для решения проблемы привлекли высококлассных спецов

В нашумевшей истории с контейнеровозом "Ever Given", который поставил на блок весь Суэцкий канал, произошли серьезные подвижки. Сообщается, что судно наконец-то удалось снять с мели.



Ободряющими новостями поделилась компания "Inchcape Shipping" на своей странице в "Твиттер". Бригада спасателей осуществила необходимые манипуляции в ночь на 29 марта.

Как быстро движение по одной из основных торговых артерий мира восстановится, пока неизвестно, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно в прессе появилась информация, что в блокировке канала обнаружилась выгода для России.