Рост задолженности россиян по банковским кредитам начинает принимать угрожающие масштабы

Это заставляет Банк России бить тревогу и принимать экстренные меры, которые, с большой степенью вероятности, обернутся скорым отлучением значительной части граждан от кредитов.



Угрожающая ситуация

По данным, отраженным в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной ею на конференции Ассоциации банков России, уровень долговой нагрузки россиян продолжает стремительно расти.

По мнению Даниловой, в усилении закредитованности населения нет ничего удивительного. "Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года", – отметила она.

Однако это не мешало и не мешает банкам выдавать кредиты физическим лицам, включая заемщиков с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН). ПДН – отношение ежемесячных платежей заемщика по кредитам к его ежемесячным доходам.

Несмотря на то, что ЦБ по словам Даниловой, отслеживает распределение выдач займов в соответствии с ПДН, в четвертом квартале прошлого года 6% необеспеченных кредитов были одобрены клиентам с ПДН выше 80%, а еще 5% – заемщикам и с выше 90%.

Помимо этого, Центробанк наблюдает увеличение одобрений кредитов клиентам с ПДН выше 100%, на которых пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. По словам Даниловой, речь здесь шла о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, отличающимся от требований ЦБ.

Последствия такого положения дел предсказуемы. По итогам прошлого года задолженность клиентов – физических лиц перед банками выросла на 2,8 триллиона рублей и впервые за всю историю превысила цифру в 20 триллионов рублей.

Реальные масштабы задолженности могут быть еще более существенными, так как значительная часть долгов передана коллекторским агентствам и не отражена на балансах банков.

Что касается долгов, по которым заемщики платить уже не в состоянии, то по данным ФССП, объем задолженности переданной на взыскание превышает 1,8 триллиона рублей. В январе исполнительное производство велось в отношении восьми миллионов должников – физических лиц.

Кредиты запретить

Происходящее не может не вызывать обеспокоенности Банка России. Поэтому, на минувшей неделе руководителем комитета ГД по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и его первым заместителем Игорем Дивинским в Государственную Думу внесен законопроект, дающий ЦБ право ограничивать банкам количество кредитов, выдаваемых физическим лицам.

Законопроект обуславливает право регулятора водить количественный лимит на долю определенных видов займов по их количеству. Так, например, на каждые сто выданных кредитов банк сможет выдавать только строго фиксированное количество кредитных карт.

В отношении банков-нарушителей ЦБ будет иметь возможность использовать штрафные санкции, а также другие, в том числе и более жесткие меры. В описании к поданному в Думу документу говорится, что целью законопроекта является "предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования". Также Центробанк рассматривает возможность ограничить выдачу займов клиентам, уже имеющим по несколько невыплаченных кредитов, о чем не раз говорила его председатель Эльвира Набиуллина.

Зачем это нужно?

Безусловно, Центробанк волнует ситуация с ростом числа невозвратных кредитов. Еще больше его беспокоит тот факт, что все чаще безвозвратно закредитованные заемщики приходят в банк за все новыми и новыми кредитами. Причины такого поведения в большинстве случаев связаны с резко ухудшившимся финансовым положением граждан, зачастую, рассматривающих кредиты, как единственный источник дохода.

Очевидно, что Банк России не может изменить этой общей ситуации, так как ее причины лежат за пределами его компетенции. Но при этом, он еще может помочь своим подопечным банкам не потонуть в море невозвратных займов. По сути, ЦБ требует себе право ограничивать банки в выдаче денег безнадежным заемщикам, что вполне логично с точки зрения банковского регулятора. Судьба самих заемщиков, в данном случае, ведомство Эльвиры Набиуллиной беспокоит не столь сильно.

Это означает, что в случае принятия законопроекта, количество кредитов, выдаваемых физическим лицам без соответствующего обеспечения, резко сократится. Почти наверняка усложнится и сама процедура проверки заемщиков и выдачи им кредитов.

Хорошо это, или плохо – вопрос философский. С одной стороны, это значительно понизит риски банков, так как у них будет меньше возможностей выдавать кредиты особо "токсичным" клиентам. С другой, приведет к неизбежному сжатию и удорожанию самого рынка потребительских кредитов, что негативно отразится не только на "токсичных", но и на вполне добросовестных заемщиках.