Не прогнулись: Берлин ответил на слова Вашингтона о "Северном потоке-2"

Не прогнулись: Берлин ответил на слова Вашингтона о "Северном потоке-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Американцам не удалось запугать немецких коллег

Накал страстей вокруг российского трубопровода "Северный поток-2" не стихает. Соединенные Штаты продолжают гнуть свою линию и всеми силами стараются сорвать реализацию проекта. Германия, которая весьма заинтересована с экономической точки зрения в достройке СП-2, сдерживает натиск США.

Так, во внешнеполитическом ведомстве ФРГ стойко отреагировали на недавнее громкое заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена и объявили, что не собираются идти на поводу у Вашингтона. Последний пообещал ужесточить санкционное давление на трубопровод и все связанные с ним компаний.

Такими высказываниями американские политики пытаются заставить европейские государства, особенно Германию, сдать позиции по "Северному потоку-2". Американцы хотят продавать свой газ на рынок Европы, и конкуренты в виде России ему не нужны.

Однако прогнуть Берлин не удалось. Представительница немецкого МИД Андреа Зассе заявила, что слова Блинкена приняты к сведению, однако позиция Германии "остается неизменной". Слова дипломата передает РИА "Новости".

В Америке же пытаются убедить Европу и весь мир, что наша страна главный "агрессор" на планете. Трубопроводом, в частности, мы якобы хотим лишить европейский регион энергетической независимости.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гостья
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Гость168900
Меня радует рабская активная радость за якобы "успех" российской трубы или намека на успех. Это мне напоминает радость крепостных помещика Троекурова, который их порол и стоя на коленях они гордились тем, что их помещик круче соседей.. Жалкие вы рабы и презренные, т.к. не боретеесь за свободу. Вы вышли на демонстрацию, вас загнали в стойло, вы и стоите, жалкие.
Вы, кастрюлеголовые, боретесь за свободу?)) Уже отборолись, всю свободу завоевали! Теперь можете свободно отсасывать у бидона и мыть сортиры в Европе! Замечательная свобода!
Гость171602
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американские дебилы все никак не успокоятся
Гость168900
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гость
Бандерлоги пасть разули и на клык! Шальвары сымаем и кеть на кутак!
Меня радует рабская активная радость за якобы "успех" российской трубы или намека на успех. Это мне напоминает радость крепостных помещика Троекурова, который их порол и стоя на коленях они гордились тем, что их помещик круче соседей.. Жалкие вы рабы и презренные, т.к. не боретеесь за свободу. Вы вышли на демонстрацию, вас загнали в стойло, вы и стоите, жалкие.
гость
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Бандерлоги пасть разули и на клык! Шальвары сымаем и кеть на кутак!
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