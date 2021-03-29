Американцам не удалось запугать немецких коллег

Накал страстей вокруг российского трубопровода "Северный поток-2" не стихает. Соединенные Штаты продолжают гнуть свою линию и всеми силами стараются сорвать реализацию проекта. Германия, которая весьма заинтересована с экономической точки зрения в достройке СП-2, сдерживает натиск США.



Так, во внешнеполитическом ведомстве ФРГ стойко отреагировали на недавнее громкое заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена и объявили, что не собираются идти на поводу у Вашингтона. Последний пообещал ужесточить санкционное давление на трубопровод и все связанные с ним компаний.

Такими высказываниями американские политики пытаются заставить европейские государства, особенно Германию, сдать позиции по "Северному потоку-2". Американцы хотят продавать свой газ на рынок Европы, и конкуренты в виде России ему не нужны.

Однако прогнуть Берлин не удалось. Представительница немецкого МИД Андреа Зассе заявила, что слова Блинкена приняты к сведению, однако позиция Германии "остается неизменной". Слова дипломата передает РИА "Новости".

В Америке же пытаются убедить Европу и весь мир, что наша страна главный "агрессор" на планете. Трубопроводом, в частности, мы якобы хотим лишить европейский регион энергетической независимости.