Россия извлечет выгоду из аварии в Суэцком канале - Sohu

Перевозчикам напомнили об альтернативных маршрутах доставки грузов

Инцидент в Суэцком канале близок к разрешению. Судно Ever Given, блокировавшее мировые перевозки почти неделю, удалось снять с мели. В течение нескольких дней пробка сотен из танкеров и сухогрузов рассосется, компании получат/выплатят компенсации. Но эффект от сложившейся критической ситуации будет долгим, и выгоду от нынешней аварии в перспективе получит Россия. К такому выводу пришли китайские аналитики.

В Суэцком канале застряло более 450 судов, которые везли грузы в общей сложности на $10 млрд. Но одно дело товары и нефть, направлявшиеся из Ближнего Востока в Европу, – для них это, действительно, наиболее рациональный путь. Другое – перевозки из Азии, для которых есть альтернативный российский маршрут.

Речь не столько о железнодорожных перевозках, которые довольно дороги, сколько о Северном морском пути. Его протяженность из КНР в Европу составляет 11,5 тыс. км и занимает 25 дней, тогда как через Суэцкий канал китайские суда идут 35 дней расстояние 23 тыс. км. Однако сроки – это не единственная и не главная прелесть Севморпути, считают аналитики китайского издания Sohu.

"Если Китай будет пользоваться Северным морским путем, то он сможет обойти любую блокаду США, к тому же китайские корабли всегда будут под прикрытием ВВС и ВМФ России",

– приводит "ПолитРоссия" тезисы китайских аналитиков. Они напоминают, что в военная стратегия США предусматривает возможность блокировки морских торговых путей противникам. Но в плане Арктики американцы слабее россиян.

Единственное, чем США могут угрожать СМП – это ракетными ударами. Но у РФ есть система опорных пунктов в Северном ледовитом океане для противоракетной обороны, плюс у нее имеются подводный флот и противолодочная система. А наличие ледоколов позволяет рассчитывать на СМП практически круглый год.

Таким образом, вопрос об использовании Северного морского пути пора переводить из области теоретических обсуждений на практику, призывают аналитики Sohu. Россия, конечно, извлечет из этого коммерческую выгоду в виде миллиардов долларов прибыли, но и Китай останется в выигрыше, получив возможность быстро и безопасно доставлять грузы в Европу и далее Латинскую Америку.

Ранее западные СМИ сообщили о грядущем господстве США в Арктике.