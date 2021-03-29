На строительство "Северного потока-2" пришло третье судно

На строительство "Северного потока-2" пришло третье судно
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
К укладке труб присоединился очередной отечественный гидрограф

К строительству газопровода "Северный поток-2" приступило аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев", об этом сегодня сообщает EADaily.

Издание отмечает, что корабль прибыл 25 марта из Мурманска в Калининград. Согласно данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, на следующий день "Спасатель Карев" подошел к датскому острову Борнхольм, где продолжается укладка труб "СП-2". Судно в течение трех дней курсировало вдоль маршрута строительства.

Морспасслужба, которой принадлежит "Карев", не комментирует свое участие балтийском проекте. Между тем, по информации издания, это судно ранее принимало участие в строительстве газопровода в прибрежных водах России вместе с баржей "Фортуна". А последняя, как известно, в настоящее время как раз работает в датских водах, о чем указывают документы оператора нашего газопровода Nord Stream 2 AG. Судно использовалось в качестве гидрографа.

До сегодняшнего дня "Спасатель Карев" проводил аварийно-спасательные операции в Баренцевом море.

На "СП-2" корабль стал третьим судном, которое могут задействовать в подводных работах, а конкретно для изучения дна, трассы газопровода и мониторинга трубоукладки.

В настоящий момент баржу "Фортуна" сопровождает "Балтийский исследователь", а трубоукладчик "Академик Черский" трудится в паре с "Мурманом". Все суда принадлежат Морспасслужбе, которая снабдила проект самым большим количеством кораблей – шестью.

Ранее в понедельник, 29 марта, Берлин дал очередную отповедь Вашингтона, после новых угроз со стороны американского руководства ввести санкции в отношении иностранных компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2". Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что слова главы Госдепа Энтони Блинкена о планах США ужесточить санкционное давление на трубопровод приняты к сведению, но позиция Германии "остается неизменной".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость186187
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вставим еще. попу подмойте
Гость186187
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знатео вам вставили
Гость186187
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а мы санкции наложили. как пришло так и ушло.
Гость182529
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Зачем соломенный? На Укрине есть новая резиновая надувная лодка, одолжим.
Гость176477
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Гы
А давайте, я тоже на надувном матрасе помогу? Я санкций не боюсь, а на море охота.
Матрац у тебя еще будет только из соломы
Гы
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А давайте, я тоже на надувном матрасе помогу? Я санкций не боюсь, а на море охота.
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