Когда покупать доллар: ответ эксперта

Диапазонная торговля российским деревянным за последнее время не поменялась

В последнее время рубль то растет, то немного падает. Возникает вопрос, когда же все-таки выгодно покупать российскую валюту и продавать доллары и евро. 

На этот вопрос ответил аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в разговоре с изданием "Свободная Пресса". По мнению эксперта, продавать американскую валюту нужно, когда она стоит выше 77 рублей, а покупать – при 73-74 рублей за доллар. 

При этом в ближайшее время, по прогнозам, доллар будет расти. Аналитики полагают, что во второй половине года рубль традиционно ослабнет. 

Полина ИВАНОВА

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