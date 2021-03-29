Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
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В последнее время рубль то растет, то немного падает. Возникает вопрос, когда же все-таки выгодно покупать российскую валюту и продавать доллары и евро.
На этот вопрос ответил аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в разговоре с изданием "Свободная Пресса". По мнению эксперта, продавать американскую валюту нужно, когда она стоит выше 77 рублей, а покупать – при 73-74 рублей за доллар.
При этом в ближайшее время, по прогнозам, доллар будет расти. Аналитики полагают, что во второй половине года рубль традиционно ослабнет.
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