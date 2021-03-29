Диапазонная торговля российским деревянным за последнее время не поменялась

В последнее время рубль то растет, то немного падает. Возникает вопрос, когда же все-таки выгодно покупать российскую валюту и продавать доллары и евро.

На этот вопрос ответил аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в разговоре с изданием "Свободная Пресса". По мнению эксперта, продавать американскую валюту нужно, когда она стоит выше 77 рублей, а покупать – при 73-74 рублей за доллар.

При этом в ближайшее время, по прогнозам, доллар будет расти. Аналитики полагают, что во второй половине года рубль традиционно ослабнет.