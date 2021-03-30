Россиян ждет резкий рост цен на одежду и обувь

Рост цен, начавшийся еще в конце прошлого года с подорожания сахара и растительного масла, подобно пожару, перекидывается на все новые и новые групы потребительских товаров.

Тем, кто не успел обновить свой гардероб накануне весенне-летнего сезона, теперь, скорее всего, придется изрядно раскошелиться, ибо эксперты прогнозируют рост цен на одежду, обувь, а также связанные с ними аксессуары.

Пришло время…

Согласно прогнозу аналитиков Промсвязьбанка, уже этой весной нас ждет ощутимый рост цен на все предметы гардероба, причем произойдет это как в обычных розничных магазинах, так и в онлайн торговле. В Промсвязьбанке полагают, что этот рост цен повлечет за собой затяжной кризис на рынке данных товаров.

По словам аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, при резком скачке цен, спад на рынке одежды и обуви в 2021 году может составить до 20%. Это будет означать, что уровню потребления не удастся достичь значений 2019 года ни в текущем, ни в следующем году.

Раздевающий ковид

Причины ожидаемого роста цен на одежду и обувь схожи с теми, что лежат в основе удорожания продовольствия и других потребительских товаров – это последствия пандемии COVID-19 и всемирной кампании по борьбе с нею.

"Рост стоимости одежды и обуви, действительно, может иметь место весной текущего года и будет связан с основным негативным фактором, который действует на протяжение более 12 месяцев – пандемией коронавируса, – пояснил "Утру.ру" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Она нарушила цепочки поставок товаров, а массовые локдауны привели в некоторых государствах к дефициту сырья".

По словам Сигала, в основном увеличится стоимость импортных товаров, зависимых от колебания курса национальной валюты по отношению к доллару и евро.

Схожего мнения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он считает, что все опасения участников рынка обоснованы. "Во-первых, действительно цена материалов сильно выросла – это следствие пандемии, когда производства на время были остановлены, а затем, после локдауна, начался высокий спрос, – рассказал он "Утру.ру". – Вторая причина – рост логистических затрат. Доставка из разных стран мира по некоторым категориям товара подорожала в разы".

Также, по его мнению, на рынок повлияла и девальвация рубля – если российская валюта в прошлом году ослабла к доллару больше чем на 20%, а к евро – на 30%, то это не могло не сказаться на затратах производителей и как следствие, на конечных ценах.

Дешевое, или дорогое?

Что касается прогнозируемого кризиса всей отрасли торговли одеждой и обувью, то он, по мнению эксперта вряд ли будет носить тотальный характер.

"Часть магазинов уйдет с рынка, а оставшиеся торговые точки не будут резко повышать цену, а станут обеспечивать граждан теми товарами, которые им сейчас необходимы, в первую очередь – дешевой и доступной детской одеждой (ее нужно довольно много из-за быстрого роста ребенка)", – говорит Сигал.

Соответственно, продажи в этом сегменте останутся на высоком уровне, тогда как на рынке товаров премиум-класса, брендовых вещей и дизайнерских новинок стоит ждать сокращения.

Прямо противоположенной позиции по данному вопросу придерживается Артем Деев.

"Продажи могут сократиться в среднем и низком ценовом сегментах, потому что именно в этих стоимостных категориях покупатели больше всего склонны к экономии. В ценах выше среднего резкого сокращения спроса не будет, так как премиум-сегмент меньше всего пострадал от падения продаж", - полагает эксперт.

Суэцкий фактор

Если еще совсем недавно, эксперты, прогнозирующие рост цен на одежду, обувь и другие потребительские товары, не исключали, что он может носить относительно плавный характер, то события последних дней позволяют предположить, что все может пойти по гораздо более жесткому сценарию.

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, парализовавший на несколько дней половину мировой торговли, показал, насколько уязвимы современные логистические схемы. Уже сейчас понятно, что тысячи тонн самых разнообразных товаров, включая ту же самую одежду и обувь, а также сырье для их производства, дойдут до мест своего назначения с серьезным опозданием. Это означает, что ко всем перечисленным выше факторам добавится еще и пусть временный, но дефицит.

Физическое отсутствие того или иного товара на полках магазинов неизбежно подтолкнет цены на его аналоги, находящиеся в продаже. Эта ситуация вполне может стать триггером, который и запустит тот самый рост цен, о котором предупреждают аналитики.