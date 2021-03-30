Рассчитывать на рост национальной валюты не стоит

Многие россияне пристально следят за курсом рубля. От него зависят цены на импортируемые продукты, а также возможность (несмотря на пандемию) выбраться отдохнуть за границу. Сейчас рубль занял относительно стабильную позицию по отношению к западным валютам. При этом ждать роста курса целкового не стоит. Таким неутешительным прогнозом поделился опытный экономист Олег Шибанов.



По мнению финансиста, в грядущем месяце серьезных колебаний на рынке валют не будет. Впрочем, некоторые неблагоприятные факторы могут негативно сказаться на российском рубле и приведут к падению его курса, пишет "Прайм".

Как отметил Шибанов, в целом, частный инвестор, торгуя валютами, играет в "веселое казино". Например, россияне, которые пытаются заработать на Форексе, обычно теряют свои деньги за девять месяцев.

Также финансист перечислил факторы, которые могут привести к очередному обрушению курса деревянного. По его прогнозам, в середине весны начнут падать сырьевые цены. Помимо этого, велика вероятность того, что инфляционные показатели в России останутся на высоком уровне. Также прогнозируются распродажи акций на международных рынках, что тоже может негативно сказаться на нашей валюте.

Впрочем, недавно другой эксперт Михаил Васильев заявил, что российский рубль может укрепиться в апреле на фоне малых выплат по внешнему долгу, а также ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.