На курс рубля значительное влияние могут оказать возможные санкции США в отношении нашего госдолга

Российскую экономику во втором полугодии ожидают как положительный, так и отрицательный сценарии. Такой прогноз выдали аналитики датского Saxo Bank.

Среди позитивной составляющей эксперты предсказали рост ВВП страны, который произойдет главным образом за счет высокой цены и спроса на нефть. Согласно негативному прогнозу, к середине года доллар будет стоить 80 руб, евро – 96 рублей.

Связано это с общим мировым кризисом, нестабильностью на рынках и угрозами новых санкций со стороны США.

С подобным прогнозом датчан в целом согласен директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев, однако в своих выкладках он более оптимистичен.

По его мнению, к середине года "американец" будет стоить около 78 руб, а европейская валюта – приблизительно 93 рублей. С его точки зрения, западные эксперты не учитывают тот фактор, что осенью россиян ждут выборы в Госдуму.

"Поэтому летом правительство будет всеми силами сдерживать курс рубля. А если говорить о ближайших месяцах, то самое опасное для курса нашей валюты время наступит в апреле", – сказал в комментарии для "Комсомольской правды" Николаев.

Эксперт предполагает, что Вашингтон именно в этом месяце введет рестрикции против российского госдолга, что может чувствительно сказаться на рубле. Так, иностранцы не смогут покупать облигации федерального займа, а мы, соответственно, не сможем "взять в долг" за границей.

"С одной стороны, это ограничение не выглядит фатальным: в основном ОФЗ продаются в России, доля иностранных инвесторов в нашем госдолге составляет всего 25%. Но с другой стороны, курс рубля болезненно реагирует на любое негативное известие, а такую новость сложно назвать позитивной", – заметил специалист.

По его расчетам, в случае если все-таки американцы наложат свою санкционную дубину на наш госдолг, то доллар в апреле может подняться выше 80 руб, евро – до 94-95. Но к лету нацвалюта укрепится из-за спроса на черное золото в мире.

Ранее российские эксперты дали совет россиянам по поводу хранения накоплений. Некоторые из них призвали создавать рублевую кубышку или открыть депозит. Другие предложили гражданам покупать суверенные облигации.

