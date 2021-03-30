Киев проиграл Москве в парижском суде в споре за активы Крыма

Киев проиграл Москве в парижском суде в споре за активы Крыма
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Постмайданному режиму в Незалежной аукнулось советское прошлое Ощадбанка

Апелляционный суд Парижа отказал украинскому Ощадбанку в иске к России о выплате компенсации в размере $1,3 млрд за якобы потерянное имущество в Крыму. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минюста РФ.

Таким образом, французская судебная инстанция признала, что рассмотрение иска финорганизации Незалежной о взыскании средств с Москвы за потерю активов в Крыму не входило в юрисдикцию Арбитражного трибунала, и полностью отменила свое решение от 2018 года.

Москва оспаривать арбитражные вердикты, вынесенные по искам украинских бизнесменов и госкомпаний, поданным по крымским активам в рамках соглашения о защите инвестиций. При этом Ощадбанк – это бывший украинский филиал Сбербанка СССР.

"Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится в релизе Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что сегодняшнее решение является беспрецедентным и будет иметь важное значение в связи с другими аналогичными делами в европейских юрисдикциях.

Обозреватель "ЦарьГрада" Александр Гришин кратко прокомментировал эту новость из Парижа: "Ща другим укроинвесторам поплохеет...".

Напомним, предыдущее решение по Ощадбанку Россия оспаривала во французском суде с августа 2019 года. Тогда Москва указала Парижу на тот факт, что в своем иске Киев старательно умолчал о советской родословной крымского филиала.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гы
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Опять рагулей мордой по навозу отвозили. И что-то регулярно в ЕС стали рисовать Крым российским, правда, пока еще исправляют после рагульских истерик, но скоро перестанут. Китай того и гляди признает Крым российским де-юре. Де-факто уже признал. Праздник зрады в свинарнии 365 дней в году.
Гость186212
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опять не повезло сраине.Крым это Россия сказали Французы.
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