В Незалежной стремительно сокращается объем грузоперевозок через морские порты

Украинской экономике аукнулась провокация киевского режима в Керченском проливе и последующий за этим разрыв отношений с Россией. Порты Незалежной перестали получать грузы из РФ.

Как отмечает издание NewInform, до инцидента с катерами ВМСУ в 2018 г., которые по приказу тогдашнего украинского президента Петра Порошенко пытались прорваться в Азовскую акваторию под Крымским мостом без разрешения нашей Погранслужбы, Россия использовала порты Украины при перемещениях по Черному морю.

Однако после той провокации РФ начала проверять все без исключения суда, проходящие под крымским транспортным переходом, что сказалось на грузовом потоке.

Более того, Москва приступила к модернизации собственных портов. Также санкционное давление Запада привело к постепенному отказу от морских гаваней государств Прибалтики. Теперь Россия переводит грузопоток в отечественные порты, отказываясь от услуг третьих стран.

Керченский поход украинского москитного флота у берегов Крыма ухудшил отношения между Москвой и Киевом настолько, что ныне Незалежная фактически повторила судьбу прибалтов.

Так, согласно данным ИАА "ПортНьюс", за первые два месяца 2021 г. общий грузопоток украинских транспортных компаний упал на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем грузоперевозок сократился на 5,1% – до 85,1 млн тонн.

Напомним, постамайданные вожди периодически грозят Москве ракетами, которые якобы должны уничтожить Крымский мост. В качестве "пугала" выступает комплекс "Нептун", который в России называют старой советской разработкой.

