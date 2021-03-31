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Благодаря экспертам Всемирного
банка стало известно, какие государства наиболее активно пользуются
возможностью пополнить госказну за счет займа в России. Лидером среди должников
нашей страны на конец 2019 года стала братская Белоруссия.
По данным на тот период, Республика задолжала Российской Федерации 8,1 миллиарда долларов. При этом в конце 2020 года подвластная Александру Лукашенко страна получила от нашего государства транш в размере еще одного миллиарда долларов.
Среди "должников-миллиардников" также оказались три азиатские страны: Индия, Вьетнам и Бангладеш; одна латиноамериканская – Венесуэла и арабский Йемен.
При этом среди стран африканского континента пальму первенства по долгам перед Россией держит Египет. Страна пирамид набрала финансовых обязательств перед нашим государством на сумму почти в полмиллиарда долларов.
Также среди африканских должников России оказались Эфиопия, Сомали, Танзания, Мадагаскар, Судан и другие государства. Их суммарный долг составил почти один миллиард долларов. Согласно опубликованному на сайте всемирной кредитной организации отчету, эти страны оформили большинство займов еще в период существования Советского Союза.
Всего на конец позапрошлого года развивающиеся государства набрали у России кредитов на весьма кругленькую сумму. Общий размер задолженности перед нашей страной тогда составил около 22,9 миллиарда долларов.
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