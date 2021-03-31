Цены на бензин вырастут к лету

Цены на бензин вырастут к лету
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подорожание топлива может привести к разорению заправок

Цены на бензин в нашей стране растут, а к лету поднимутся еще больше. Об этом предупредили в Российском топливном союзе.

Подорожание топлива вызвано тем, что его оптовая стоимость оказалась больше розничной. К такому выводу специалисты пришли, наблюдая за ситуацией в нескольких регионах. 

К завышенным ценам следует прибавить еще до 5 руб. на каждый литр. Во столько обходятся автозаправочным станциям дополнительные затраты, отметил в комментарии "Известиям" глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.  

По его словам, если это будет продолжаться и дальше, то уже к июню цены на бензин взлетят. В результате АЗС начнут массово разоряться, и возникнет нехватка топлива.  

Минэнерго предложило выделить субсидии для оплаты расходов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге в размере до в размере до 4 тыс. руб. за 1 т, передает URA.RU. Благодаря этому оптовые цены на топливо снизятся и удастся остановить увеличения розничной стоимости бензина, пояснили инициативу в ведомстве. 

Недавно рост цен на АЗС объяснили нехваткой топлива. Частично решить проблему, как считают экономисты должен новый демпферный механизм.

Также эксперты перечислили способы сэкономить на бензине, чтобы его подорожание не сказывалось на кошельке. Водителям нужно избегать пробок и особо тщательно следить за скоростью своего автомобиля

Полина ДОРОЖКИНА

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Значит будем покупать меньше бензина. Посидим дома, ведь будет очередная волна ковида. А летом сядем на электровелосипеды. Если все дорожает, а денег не больше, то можно лишь сократить покупки.
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