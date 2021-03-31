Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Россияне, спешащие сейчас в обменники, серьезно прогадают. Потери могут составить до 1,5 тыс. рублей с 1 тыс. долларов. Это произойдет за счет грядущего укрепления курса российской нацвалюты.

По оценке аналитика Михаила Когана из "Высшей школы управления финансами", начало апреля – не лучшее время для спекуляций на курсовой разнице. Сейчас доллар стоит более 75,5 руб., но затем его стоимость может снизиться до 74 рублей. То есть вместо прибыли человек получит потери, передает "Прайм" мнение эксперта.

Другое дело, если цель долгосрочная – например, сберечь накопления от инфляции. Тогда скачки курса на несколько пунктов большой роли не играют. Но в любом случае россиянам следует помнить, что перед длинными выходными, например, майскими праздниками, курс валют наиболее невыгоден для покупки доллара, пишет URA.RU.

Ранее эксперты предположили, что стоимость доллара в апреле может увеличиться до 80 руб., евро – до 94-95 рублей. Но затем начнется обратная тенденция и к лету рубль заметно укрепится из-за растущих цен на нефть.

Утром в среду, 31 марта, на Московской бирже курс доллара составлял 75,92 руб., евро – 88,89 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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