Северный морской путь против Суэцкого канала: почему Россия не получит выгоды от грузоперевозок

Северный морской путь против Суэцкого канала: почему Россия не получит выгоды от грузоперевозок
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У арктического маршрута нашли много минусов

Российский Северный морской путь (СМП) не станет альтернативой Суэцкому каналу, поэтому Москва не получит большой прибыли от контроля над арктическим торговым судоходством. К такому выводу пришел польский аналитик Мариуш Маршалковский.

Он признал, что из Азии в Европу, действительно, северный маршрут короче. Например, путь из Токио в Роттердам через Суэцкий канал составляет 18200 км, а по Севморпути – 11250 км. Плюс в Арктике нет пиратов, "если только Россия не будет захватывать суда недружественных стран", говорится в статье польского издания BiznesAlert.

Однако дальше, по мнению автора, сплошные минусы. Так, навигация по СМП длится не круглый год, а 8-10 месяцев, а то и всего пять, с мая по октябрь. В остальное время придется пользоваться услугами российских ледоколов, что дорого.

К тому же проходить Севморпутем смогут только суда "ледового класса", борта которых не боятся столкновения с льдинами, утверждает автор.

Сложное маневрирование позволит капитанам развивать скорость в Арктике вдвое меньшую, чем у берегов Африки. Осадка судов тоже должна быть меньше, поэтому максимальная загрузка будет составлять лишь 5 тыс. 20-футовых стандартных контейнеров. Для примера, вместимость застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given составляет 18-22 тыс. таких контейнеров, то есть в 4 раза больше.

"В морских грузоперевозках время преодоления маршрута – это не главное, важнее взять на борт как можно больше груза, чтобы таким образом снизить стоимость доставки",

отмечает польский аналитик и поясняет – все параметры говорят против широкого использования Севморпути, поэтому мечты Москвы заработать на международных грузоперевозках так и останутся мечтами.

Ранее китайские эксперты призвали более активно переводить доставку грузов на альтернативные Суэцу маршруты, указав, в первую очередь, на выгоды СМП.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Дворник Тихон
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Было бы странно, если польский мариуш да нашел плюсы в СМП. Как это Россия не догадалась у польши спросить ее мнение по этому поводу. По их мнению и СП1-2 не нужны, и Россия совсем не нужна.
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