Трубоукладчик прибыл на подготовительные работы

"Академик Черский" добрался до датского участка строительства газовой магистрали "Северный поток – 2". Об этом стало известно сегодня, 31 марта.

По информации MarineTraffic, в настоящее время "Черский" находится в датской зоне укладки магистрали.

Днем ранее сообщалось, что трубоукладчик выдвинулся на строительство газопровода из Калининграда.

29 марта к строительству газопровода подключилось многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев", который прибыл в конце месяца в порт Калининграда. Судно задействовано в укладке газовой магистрали на датском участке. Известно, что ранее "Карев" был задействован в строительных работах "Северного потока – 2" в российской зоне.