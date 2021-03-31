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"Академик Черский" добрался до датского участка строительства газовой магистрали "Северный поток – 2". Об этом стало известно сегодня, 31 марта.
По информации MarineTraffic, в настоящее время "Черский" находится в датской зоне укладки магистрали.
Днем ранее сообщалось, что трубоукладчик выдвинулся на строительство газопровода из Калининграда.
29 марта к строительству газопровода подключилось многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев", который прибыл в конце месяца в порт Калининграда. Судно задействовано в укладке газовой магистрали на датском участке. Известно, что ранее "Карев" был задействован в строительных работах "Северного потока – 2" в российской зоне.
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