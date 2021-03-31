"Академик Черский" добрался до места строительства "Северного потока - 2"

Трубоукладчик прибыл на подготовительные работы

"Академик Черский" добрался до датского участка строительства газовой магистрали "Северный поток – 2". Об этом стало известно сегодня, 31 марта.

По информации MarineTraffic, в настоящее время "Черский" находится в датской зоне укладки магистрали.

Днем ранее сообщалось, что трубоукладчик выдвинулся на строительство газопровода из Калининграда.

29 марта к строительству газопровода подключилось многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев", который прибыл в конце месяца в порт Калининграда. Судно задействовано в укладке газовой магистрали на датском участке. Известно, что ранее "Карев" был задействован в строительных работах "Северного потока – 2" в российской зоне.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Россия перебросила войска к Украине – NYT

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей