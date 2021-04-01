С прилавков в России пропадет сахар - СМИ

С прилавков в России пропадет сахар - СМИ
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Производители приостановили поставку сыпучего товара

После новостей о росте цен россиян ожидает еще один неприятный сюрприз. В магазинах в любой момент закончится сахар-песок, предупредили осведомленные источники.

Этот продукт постепенно исчезает с прилавков. Его запасы на складах торговых сетей сокращаются, а магазины не могут его закупить, отметили собеседники "Известий".

Сахар-песок уже не поступает с заводов. Поставки приостановлены из-за продления срока действия фиксированных цен и введения правительством с 1 апреля субсидий в размере 5 руб. за 1 кг тем, кто будет продавать этот продукт по 36 руб. за килограмм, пояснили источники.

Такая мера не выгодна производителям. Они не хотят продавать товар ретейлерам и обсуждать объем поставок в дальнейшем, передает "Общественная служба новостей".

При этом в Минсельхозе заявили о стабильности рыночной ситуации, добавив, что дефицита сахара не предвидится. Никак не прокомментировали обстановку в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), передает URA.RU.

Накануне стало известно, что правительство продлило заморозку цен на сахар. Норма по этому продукту теперь будет действовать до 1 июня.

Полина ДОРОЖКИНА

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