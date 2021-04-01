Заморозка цен и повышение МРОТ не поможет нуждающимся жителям нашей страны

Бороться с бедностью в России нужно новым способом. Такое мнение выразил эксперт Евгений Иванов.

По его словам, заморозка цен не поможет нуждающимся жителям нашей страны. Лучше воспользоваться опытом других стран.



Действенной мерой аналитик назвал адресную продовольственную помощь малообеспеченным. Им, в отличие от большинства граждан, трудно покупать продукты по установленным ценам. Таких людей в РФ около 10 – 20%.

Надо каждый месяц отправлять на их банковские карты средства, которые можно потратить лишь на продукты, произведенные в нашей стране. Это приведет к увеличению спроса на отечественные товары и расширению объема продаж, что даст возможность вернуть налоги в госбюджет, пояснил специалист.

О такой мере в России говорят два десятка лет. Однако на деле никаких подвижек до сих пор не наблюдается, отметил Иванов в беседе с корреспондентом URA.RU.

С тем, что фиксированная стоимость продуктов не решит проблему, согласен и член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов. Он считает, что необходимо предоставить возможность "работать на основании законов рынка, при этом следить за ценами и состоянием запасов".

К тому же, как выяснилось, продление срока действия фиксированных цен и введение с 1 апреля субсидий может вызвать дефицит распространенного продукта. В магазины уже перестал поступать сахар-песок.

Накануне стало известно о намерении правительства России увеличить МРОТ. Минимальный размер оплаты труда хотят повысить на 4,7% в следующем году и на 5,8% в 2023-м.

Эта мера тоже не поможет в борьбе с бедностью. Большинство нуждающихся россиян даже не почувствуют такое повышение, сказала эксперт Александра Суслина. Оно "не решит ни проблему бедности, ни даже проблему падения доходов населения", пояснила она, цитирует "Свободная пресса".