North Stream AG опубликовали первый доклад после возобновления работ

Строительство "Северного потока – 2" практически завершено. В проектной компании Nord Stream AG сообщили, что готовность газопровода составляет 95%. Данные по проекту опубликовали впервые после возобновления работ.

По сведениям на 31 марта, из 2 460 км уложено 2 339 по двум линиям. Всего осталось закончить 5% от общей протяженности газопровода, или 121 км, передает "Интерфакс".

"Газпрому" приходится заканчивать строительство собственными силами. Из-за американских санкций из проекта вышел швейцарский подрядчик. Недавно к работам присоединился трубоукладчик "Академик Черский".

Также реализации российского проекта пытались помешать европейские экологические организации. В январе они опротестовали решение немецкого регулятора на прокладку линий газопровода в немецкой экономической зоне. Работы были назначены с сентября по май 2021 года, пишет РИА "Новости". Однако Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии протест отклонило.

Сейчас работы по строительству "Северного потока – 2" ведутся в водах Дании и Германии.

Накануне в бундестаге предложили притормозить с реализацией проекта, поскольку российский газопровод, по мнению координатора правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Петера Байера, мешает Берлину выстраивать отношения с Вашингтоном.