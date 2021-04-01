Вторая нитка газопровода полностью готова к эксплуатации

В Германии трубопровод Eugal, который предназначен для приема газа из "Северного потока-2", достиг полной мощности прокачки.

Уже сегодня вторая нитка газопровода и насосная станция были введены в эксплуатацию.

Первая нитка была запущена еще в январе прошлого года. Вторую также планировали ввести в эксплуатацию 1 января 2021 года, но в итоге срок был перенесен на начало апреля.

"После чуть более двух с половиной лет строительства европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности",

– отметили предстаавители компании-оператора Gascade.

Сейчас по трубопроводу можно транспортировать 55 миллиардов кубометров газа в год, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что "Северный поток – 2" достроили на 95%. Осталось проложить всего 121 километр.