Несмотря на эти позитивные новости евро сегодня взлетел выше 90 рублей

Нефть марки Brent начала дорожать на фоне решения стран-участниц ОПЕК+ наращивать добычу черного золота с мая.

По состоянию на 19:15 мск цена на североморский сорт составляет $63,80 за баррель, что демонстрирует ее рост на 1,66%. Нефть WTI находится на рубеже $60,42, поднявшись на 2%, сообщает издание URA.RU.

Участницы ОПЕК+ пришли к соглашению увеличить добычу сырья в мае и июне на 350 тыс баррелей в сутки, а в июле – на 450 тыс, передает РИА "Новости".

Несмотря на эти позитивные новости, на Московской бирже произошло резкое падение курса рубля к основным иностранным валютам. Так, сегодня евро поднимался выше 90 руб впервые с 25 марта. Доллар взлетал на 67 копеек, до 76,36 рубля.

