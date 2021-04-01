Отечественный миллиардер предложил властям новый нацпроект

Россия может предложить миру в качестве альтернативы Суэцкому каналу Транссибирскую железнодорожную магистраль, которую необходимо модернизировать в рамках национального проекта. С такой инициативой выступил российский предприниматель Олег Дерипаска, комментируя ситуацию с блокировкой египетского водного тракта контейнеровозом Ever Given.

По его словам, за январь-февраль текущего года Китай в два нарастил перевозки своих грузов по железной дороге через Россию и Азию. Причиной этому стали растущие цены и слишком долгая доставка товаров по морю. А недавний инцидент в Суэцком канале лишь укрепил "мировое сообщество во мнении, что необходимо развивать железнодорожное направление" грузовых перевозок из Азии в Европу, считает миллиардер.

По его мнению, наиболее важным альтернативным маршрутом может стать родной Транссиб. Дерипаска надеется на то, что ситуация в Суэцком канале подвигнет РЖД под другим углом взглянуть на транзитные перевозки.

"Самая очевидная и экономически оправданная цель – дать России возможность развиться в важнейший хаб, полноценное связующее звено между Европой и Азией", – написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Дерипаска напомнил, что предлагаемая им ранее инициатива реконструкции ведущих железнодорожных путей страны – так называемый Сибирский кедровый тракт – может стать конкурентной альтернативой не только для Суэцкого канала, но и новому китайскому "Шелковому пути".

Контейнеровоз Ever Given, находящийся под управлением тайваньской компании Evergreen Group, следовал из Китая в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала 23 марта. Судно длиной в 400 метров перегородило магистраль на шесть дней, полностью заблокировав по нему движение.

В понедельник, 29 марта, контейнеровоз после нескольких неудачных попыток удалось снять с мели. С вечера в этот же день навигация по каналу постепенно возобновилась. Одними их первых были пропущены российские военные корабли, а танкер "Маршал Василевский" так и вовсе радостными гудками повеселил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который пытался произнести жизнеутверждающую речь на берегу Суэцкого канала.

