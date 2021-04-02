Провокация противников проекта не удалась

Недруги российского газопровода "Северный поток-2" отчаялись сорвать его строительство с помощью санкционного давления. Теперь в ход пошла тяжелая артиллерия: рядом с трубоукладчиком в зоне работ курсируют подозрительные корабли и субмарины. Одного из таких "пришельцев" удалось заснять на фотоаппарат.



Снимком подозрительного морского вредителя поделился военный корреспондент Александр Коц. На черно-белом кадре видна спокойная водная гладь и бескрайний горизонт. Нарушают идиллию природы только очертания показавшейся из морских пучин подлодки. Субмарина-провокатор вынырнула на поверхность и тут же была зафиксирована на аппаратуру.

Военкор в своем телеграм-канале пишет, что попавшая в объектив подводная лодка намеревалась сорвать якорную систему нашей "Фортуны". Это судно сейчас занимается достройкой "Северного потока-2".

Впрочем, пока никаких успехов недоброжелателям мощного газового трубопровода достичь не удалось. Строительные работы идут своим ходом, а российские эксперты бдительно следят за происходящим в окрестностях.

Накануне, 1 апреля, стало известно об активизации зарубежных военных кораблей в зоне возведения российской газовой магистрали. Эксперты утверждают, что цель появившихся неподалеку от нашей трубоукладчной техники кораблей – срыв проекта. При этом отмечается, что такого рода провокация является фактически единственной в истории. Никогда еще экономические соперники не позволяли себе подобные действия в отношении конкурента, учитывая, что "Северный поток-2" не является военным объектом, передает телеканал "360".