Предполагаемую подлодку-вредителя "Северному потоку-2" засняли на камеру

Предполагаемую подлодку-вредителя "Северному потоку-2" засняли на камеру
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Провокация противников проекта не удалась

Недруги российского газопровода "Северный поток-2" отчаялись сорвать его строительство с помощью санкционного давления. Теперь в ход пошла тяжелая артиллерия: рядом с трубоукладчиком в зоне работ курсируют подозрительные корабли и субмарины. Одного из таких "пришельцев" удалось заснять на фотоаппарат.

Снимком подозрительного морского вредителя поделился военный корреспондент Александр Коц. На черно-белом кадре видна спокойная водная гладь и бескрайний горизонт. Нарушают идиллию природы только очертания показавшейся из морских пучин подлодки. Субмарина-провокатор вынырнула на поверхность и тут же была зафиксирована на аппаратуру.

Военкор в своем телеграм-канале пишет, что попавшая в объектив подводная лодка намеревалась сорвать якорную систему нашей "Фортуны". Это судно сейчас занимается достройкой "Северного потока-2".

Впрочем, пока никаких успехов недоброжелателям мощного газового трубопровода достичь не удалось. Строительные работы идут своим ходом, а российские эксперты бдительно следят за происходящим в окрестностях.

Накануне, 1 апреля, стало известно об активизации зарубежных военных кораблей в зоне возведения российской газовой магистрали. Эксперты утверждают, что цель появившихся неподалеку от нашей трубоукладчной техники кораблей – срыв проекта. При этом отмечается, что такого рода провокация является фактически единственной в истории. Никогда еще экономические соперники не позволяли себе подобные действия в отношении конкурента, учитывая, что "Северный поток-2" не является военным объектом, передает телеканал "360".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость182529
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Обеспечить трубоукладчиков хотя бы противотанковыми гранотамётами чтобы защищались от таких не другов.
Гость185880
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Чем не повод, что бы ввести в акваторию свой подводный флот для охраны объекта. По моему даже очень кстати.
Гость185095
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Закажите лодку с мотором,пару- две гастарбайтеров с кувалдами и будет порядок. Дешево и сердито.
Николай
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А не провести ли нам учения с походом частей северного и/или тихоокеанского флота в средиземноморье, и ребята погреются и лодки перестанут всплывать
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