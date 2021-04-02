Незалежная обойдется без поставок электричества из РФ и Белоруссии

В Киеве нашли еще одну причину для упреков в адрес Москвы. На этот раз Россию обвинили в уничтожении энергосистемы Украины.

К такому умозаключению пришел один из депутатов Верховной рады. Михаил Волынец заявил, что РФ поставляе дешевое электричество.

Тем самым разрушается энергетическая система Украины, отметил парламентарий Незалежной, выступая на телеканале "Рада". И назвал происходящее "гибридной войной".

Это приведет к полному уничтожению шахт по добыче урановой руды на Украине, которые уже "на грани остановки". Также прекратят работу блоки тепловых электростанций, выразил мнение депутат.

В поставках электроэнергии из других стран Украина не нуждается. В стране имеются собственныеэнергетические мощности, причем "серьезные", заверил Волынец, пишет "Свободная пресса".

Ранее стало известно, что в Литве потребовали от Незалежной отказаться от закупок электроэнергии в Белоруссии. И пообещали наградить за послушание.

Между тем, прежде чем отказываться от импорта электроэнергии, Украина должна решить некоторые проблемы, Ей нужно провести масштабные ремонтные работы на тепловых блоках и атомных станциях, советовали эксперты.

Поставки электроэнергии из Белоруссии в Незалежную возобновились в начале 2021 года, из России – с 1 февраля. Импорт необходим стране из-за проблем в ее энергосистеме, напоминает телеканал "360".

