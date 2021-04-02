В Раде обвинили Россию в уничтожении энергосистемы Украины

В Раде обвинили Россию в уничтожении энергосистемы Украины
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная обойдется без поставок электричества из РФ и Белоруссии

В Киеве нашли еще одну причину для упреков в адрес Москвы. На этот раз Россию обвинили в уничтожении энергосистемы Украины.

К такому умозаключению пришел один из депутатов Верховной рады. Михаил Волынец заявил, что РФ поставляе дешевое электричество.

Тем самым разрушается энергетическая система Украины, отметил парламентарий Незалежной, выступая на телеканале "Рада". И назвал происходящее "гибридной войной".

Это приведет к полному уничтожению шахт по добыче урановой руды на Украине, которые уже "на грани остановки". Также прекратят работу блоки тепловых электростанций, выразил мнение депутат.

В поставках электроэнергии из других стран Украина не нуждается. В стране имеются собственныеэнергетические мощности, причем "серьезные", заверил Волынец, пишет "Свободная пресса"

Ранее стало известно, что в Литве потребовали от Незалежной отказаться от закупок электроэнергии в Белоруссии. И пообещали наградить за послушание.

Между тем, прежде чем отказываться от импорта электроэнергии, Украина должна решить некоторые проблемы, Ей нужно провести масштабные ремонтные работы на тепловых блоках и атомных станциях, советовали эксперты.

Поставки электроэнергии из Белоруссии в Незалежную возобновились в начале 2021 года, из России – с 1 февраля. Импорт необходим стране из-за проблем в ее энергосистеме, напоминает телеканал "360".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость182529
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В АЭС сунули ядерные отходы из США вместо качественнего Российского ядерного топливо и вывели из строя, а углья предназначенного на ТЭЦ украли ещё на дороге, поэтому и Укранский энергия конечно будуть дороже чем Российского.
Гость185667
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Все покупают китайские шмотки, надо всех бизнесменов Украины кто везет из Китая а не шьёт сам РАССТРЕЛЯТЬ.
Гость177012
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Страна баранов, управляемая козлами. Оказывается РФ мешает им доить этих тупых животных.
Гость174011
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Телега, деготь, лучина...
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