Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
В Киеве нашли еще одну причину для упреков в адрес Москвы. На этот раз Россию обвинили в уничтожении энергосистемы Украины.
К такому умозаключению пришел один из депутатов Верховной рады. Михаил Волынец заявил, что РФ поставляе дешевое электричество.
Тем самым разрушается энергетическая система Украины, отметил парламентарий Незалежной, выступая на телеканале "Рада". И назвал происходящее "гибридной войной".
Это приведет к полному уничтожению шахт по добыче урановой руды на Украине, которые уже "на грани остановки". Также прекратят работу блоки тепловых электростанций, выразил мнение депутат.
В поставках электроэнергии из других стран Украина не нуждается. В стране имеются собственныеэнергетические мощности, причем "серьезные", заверил Волынец, пишет "Свободная пресса".
Ранее стало известно, что в Литве потребовали от Незалежной отказаться от закупок электроэнергии в Белоруссии. И пообещали наградить за послушание.
Между тем, прежде чем отказываться от импорта электроэнергии, Украина должна решить некоторые проблемы, Ей нужно провести масштабные ремонтные работы на тепловых блоках и атомных станциях, советовали эксперты.
Поставки электроэнергии из Белоруссии в Незалежную возобновились в начале 2021 года, из России – с 1 февраля. Импорт необходим стране из-за проблем в ее энергосистеме, напоминает телеканал "360".
Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона
Части Пентагона перенаправляются в другие, пока неизвестные точки планеты