Объемы поставок топлива резко подскочили

Представители "Газпрома" сообщили, что зарубежные государства, в частности, европейские страны, серьезно увеличили закупки российского газа.



Так, за первые три месяца текущего года за границу ушло 52,7 миллиарда кубометров голубого топлива. Таким образом, объемы увеличились на 30,7% по сравнению с 2020 годом.

В частности, немцы стали закупаться на 33,3 % больше, поляки – на 18,5%, финны – на 67,3%, а греки – на 23,4%.

Такая информация появилась в официальном телеграм-канале энергетического гиганта.

Ранее стало известно, что Россия отказалась пересматривать контракт по газу с Украиной.