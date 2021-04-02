К лету валюта должна немного укрепиться, считает специалист

Решение участников ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи показалось для многих специалистов странным на фоне пандемии и закрытого авиасообщения. Однако власти нефтедобывающих стран не теряют надежды на то, что спрос на горючее вырастет, невзирая на локдаун и страх перед третьей волной.

Как отмечают опрошенные эксперты, впереди нас ожидает лето – а это значит, что люди готовятся путешествовать. К тому же, к середине 2021 года вакцинация должна охватить достаточные масштабы для "оживления" глобальной экономики.

По словам профильного эксперта Дарьи Козловой, таким образом рынок решил принять меры перед высоким спросом на топливо, который, как правило, начинает расти к лету из-за отпусков. Поэтому страны загружают свои производственные мощности для переработки нефти.

При этом цены на топливо остаются на уровне, вполне приемлемом для российского бюджета. При увеличении спроса тарифный план не повлечет за собой негативных последствий – курс российской валюты в целом останется неизменным.

Однако, отмечает аналитик Игорь Николаев, не исключено, что в апреле Штаты введут санкции против госдолга РФ. Для нашей валюты эти меры будут весьма чувствительными – не исключено, что евро поднимется до 94-94 рублей, а доллар перевалит за 80.

"А к лету он немного укрепится, поскольку ситуация в мировой экономике станет получше и вырастет спрос на нефть", – отметил эксперт в интервью "Комсомольской правде".



Ранее сообщалось, что накануне курс евро пробил отметку в 90 рублей, невзирая на недавнее решение ОПЕК+ и подорожание цен на нефть.