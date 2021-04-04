Не стоит тратить последние сбережения на инвестиции, считает экономист

В последнее время все чаще возникает вопрос о том, стоит ли инвестировать деньги в иностранную валюту. Причина кроется в возникшей в прошлом году волатильности, угрозе обвала и девальвации. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов рассказал, как защититься от обвалов валют и не прогадать с инвестициями.

Главное правило – формировать полноценный валютный портфель. С бивалютными портфелями риски могут быть слишком высокими. Эксперт обратил внимание на то, что неплохим вложением станет покупка таких "троек", как рубль-доллар-швейцарский франк или рубль-евро-китайский юань.

Однако крайне не рекомендуется тратить последние средства на покупку иностранной валюты. Использование "финансовой подушки безопасности" в данном случае иррационально.

"В случае резкой потребности в денежных средствах есть риск попасть на "нисходящую динамику" и понести убыток на обмене, продавая по курсу ниже, чем валюта покупалась. Поэтому если уж и рассматривать валюту как способ сбережения, то только долгосрочного",

– отметил Ферапонтов в беседе с порталом "Прайм".

Также инвесторам необходимо понимать, что для удачных вложений необходимо не только покупать валюту, но и постоянном мониторить информацию об экономике и политике, чтобы быть уверенным в инвестициях и не принимать решения об обмене каждый раз, когда в курсе есть хоть какие-то сдвиги.

Ранее эксперты рассказали, что ждет рубль в апреле. И хотя деревянный занял относительно стабильную позицию по отношению к западным валютам, рассчитывать на рост национальной валюты не стоит.