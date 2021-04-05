Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Минувшая неделя выдалась несчастливой для российского рубля. Укрепление российской валюты завершилось в среду в районе отметки 75,22 рубля за доллар, после чего началось устойчивое падение курса, продлившееся до конца недели. В пятницу за доллар давали уже 76,44 рубля, а за евро 90 рублей без нескольких копеек.

Жертва "третьей волны"

Примечательно, что нынешнее падение происходит на фоне сравнительно неплохой ситуации на нефтяном рынке, когда смесь Brent подорожала до 64,7 долларов за баррель, а также укрепления валют развивающихся стран.

Эксперты называют сразу несколько причин, почему рубль больше не растет, при том, что все основные традиционные факторы складываются в пользу его укрепления.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, на минувшей неделе рубль снижался к доллару и евро за счет роста опасений инвесторов относительно перспектив восстановления глобальной экономики. Разрастание третьей волны пандемии в Европе и ряде азиатских стран привело к тому, что инвесторы сокращали вложения в активы развивающихся стран, включая Россию.

"Здесь действует следующая логика: если есть опасения, что мировая экономика из-за пандемии будет восстанавливаться долго, если кризис затягивается, то первыми будут снижаться развивающиеся рынки, – пояснил эксперт изданию "Утро.ру". – Потому инвесторы выходят из долговых бумаг России. Это наши ОФЗ – облигации федерального займа. Снижение вложений в эти бумаги влияет на рубль, который также показывает негативную динамику".

Второй фактор, который оказал влияние на российскую валюту – это, по словам Тузова, ожидание новых санкций со стороны США и ЕС. Не смотря на то, что никаких заявлений на этот счет до сих пор так и не прозвучало, есть опасения, что новые ограничения могут быть введены.

С тем, что рубль стал жертвой "третьей волны" пандемии, распространяющейся по ряду европейских стран, согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, инвесторы начали снижать вложения в активы развивающихся стран, опасаясь слабых темпов восстановления экономик. Помимо этого, на падение курса рубля повлиял и выход нерезидентов из ОФЗ.

Что будет с рублем?

Однозначного ответа на этот вопрос, как это обычно бывает, эксперты не дают. В то же время, ни о каких поводах, позволяющих надеяться на его укрепление, речи сегодня не идет.

По мнению Деева, несмотря на стабильность нефтяных котировок, рубль будет продолжать ослабление к мировым валютам. Фундаментально факторов для укрепления рубля просто нет: пандемия снова развивается, российская экономика сравнительно слаба, велика вероятность новых санкций, а инвесторы выходят из активов развивающихся стран.

"Если в апреле США объявят новые ограничения, и они коснутся российского госдолга (как обещалось ранее), это может привести к резкому ослаблению курса – выше 80 за доллар и около 95 за евро, – прогнозирует аналитик. – Если новых санкций не будет, рубль постепенно будет уходить к отметкам 77-78 за доллар и 90-92 за евро, даже несмотря на котировки нефти. На инвесторов действуют не столько факты и конкретные санкции к РФ, сколько угрозы их введения. А то, что давление на нашу страну по разным поводам не прекратится, это однозначно".

Чуть более оптимистично смотрит в будущее, Артем Тузов. По его словам, скорее всего, на следующей неделе отечественная валюта будет находиться в диапазоне 74-75 рубля в паре с долларом и на уровне 87-89 в паре с европейской валютой.

"Делать прогноз на месяц довольно сложно, так как ситуация меняется в зависимости от новостей, но стоит надеяться, что серьезных факторов снижения для рубля в апреле не будет", – заключает эксперт.

Предчувствие войны

Не стоит сбрасывать со счетов и геополитический фактор, который сегодня работает явно против российской валюты. Прежде всего, это касается опасений нового военного обострения на Донбассе с непосредственным участием России.

Так, в минувший вторник Украина заявила о стягивании российских войск к границам, что было подтверждено данными Пентагона. В соответствии с ними, в приграничную зону переброшено порядка 4 тысяч российских солдат и военная техника. Это привело к тому, что европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в четверг не стал опровергать данные о концентрации войск, заметив лишь, что перемещение войск внутри российских границ – это внутреннее дело, и это "не должно беспокоить" Запад.

Дальнейшее нагнетание обстановки будет способствовать оттоку средств инвесторов из российских активов. При этом надо понимать, что любое военное обострение неизбежно приведет к самому ощутимому падению курса рубля.