В Москве дали прогноз по возвращению Минском России долгов

В Москве дали прогноз по возвращению Минском России долгов
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Республике их могут простить ровно также, как и африканским странам

Взятые властями Белорусси у России в долг деньги Минск никогда не сможет вернуть. Так считает директор института стран ЕАЭС Владимир Лепехин.

Как отмечает издание "ЦарьГрад", на прошлой неделе появилась информация о главных должниках РФ. В целом на на конец 2019 г. около 30 развивающихся стран по двусторонним займам должны были Москве около $22,9 млрд. И больше всех России задолжала именно Белоруссия – чуть больше $8 млрд.

При этом, Всемирный банк в своих данных не учел один миллиард долларов, переданный Минску в декабре 2020-го.

"Практически $9 млрд должна Белоруссия. Хотелось бы ошибаться, но, с моей точки зрения, это потерянные для России деньги. Если $20 млрд мы простили Африке не так давно, почему мы не может простить долг и Белоруссии?" – сказал Лепехин изданию.

По его словам, общая цифра долга иностранных государств РФ в любом случае невелика и не вызывает особого беспокойства. Эксперт подчеркнул, что и сама Россия больше занимает, нежели кредитует кого-то. По информации Лепехина, общий внешний долг Российской Федерации примерно в 20 раз превышает сумму в $22 млрд.

Добавим, среди "должников-миллиардников" значатся три азиатские страны: Индия ($1,72 млрд), Вьетнам ($1,62 млрд) и Бангладеш ($2,4 млрд); одна латиноамериканская – Венесуэла ($1,84 млрд) и арабский Йемен (почти $1,1 млрд).

Кроме того Всемирный банк "забыл" и про $3 млрд, которые должна Украина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым наш
Пожаловаться Ответить
Гость189118
да всем долги можно простить но ни в коем случае нельзя прощать долги своим гражданам
именно!!!!!
Гость189118
Пожаловаться Ответить
да всем долги можно простить но ни в коем случае нельзя прощать долги своим гражданам
1
новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Готовится как спецоперация: эксперт раскрыл детали послания Путина Федсобранию

Речь главы государства может всех удивить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1552 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей