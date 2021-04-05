Теперь в Киеве изгаляются над технической базой трубоукладчиков

Российский трубопровод "Северный поток-2" стоит как кость в горле у американцев и украинцев. На нашу газовую магистраль пытаются воздействовать всеми возможными способами: санкциями, негативными публикациями в прессе и различными (зачастую весьма странными) критическими выпадами. На этот раз "Северный поток-2" "обвинили" в том, что его якобы строят устаревшие суда. Такая оригинальная мысль на потеху западной прессе пришла в голову сотрудникам украинской разведки.



СВР убеждает себя и общественность в том, что санкционные ограничения нанесли сокрушительный удар по проекту, так как его оператору пришлось привлечь для строительства очень "древние" суда. Речь идет о "Владиславе Стрижове", "Умке", "Юрии Топчеве" и других кораблях.

Разведчики потешаются над тем, что вместо перечисленных судов над возведением трубопровода должен был работать передовой иностранный флот, но американские санкции перепугали зарубежные компании.

При этом, как отмечает издание "EurAsia Daily", такие слова украинских разведчиков скорее являются похвалой для России. Ведь трубоукладчики и вспомогательные баржи, которые наша страна вывела взамен отказавшихся от работы иностранных судов, успешно справляются с поставленной задачей. Более того, на что опираются украинские спецслужбы, называя наши суда устаревшими, не совсем понятно.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки смирились с невозможностью помешать строительству российского газопровода.