Таллин уже не в состоянии конкурировать с хабами, построенными в РФ

Эстонские власти все яснее понимают опасность потери транзита нефти из РФ. Однако возможности, по всей видимости, уже навсегда утрачены, несмотря на заявления государственных лиц.

Недавно глава правления ГАО ЭЖД Кайдо Циммерманн сообщил, что государственная стратегия предполагает возвращение нефтяного транзита из РФ в Эстонию. Однако все остается на уровне домыслов: пока что Таллин лишь раздумывает, каким образом вернуть свою рыночную конкурентоспособность.

Во второй половине 1990-х годов транспортировка нефти составляла аж 61% всего эстонского транзита. В начале нового тысячелетия Таллин купил дополнительные локомотивы. В 2004 году транзит нефти достиг в Эстонии уже 70% – примерно 4 миллиона тонн груза за год.

Спад начался три года спустя. А в 2016 РФ вообще прекратила поставки нефти в Эстонию. РЖД начала отправлять сырье через российские порты.

По словам главы профсоюза эстонских железнодорожников Олега Чубарова, Таллин теряет весьма серьезную сумму – на пике речь шла уже о 16% ВВП. Однако о былом транзите придется уже забыть навсегда. Россия, возможно, пропустит часть нефти транзитом через Эстонию с помощью автомобильного транспорта, однако объемы будут микроскопическими.

"Это не выход. Увеличивается загруженность трасс, повышается аварийная ситуация, возрастут выбросы углекислого газа", – считает Чубаров.

Эксперт также заявил, что транзит из РФ уже никогда не вернется – Москва сделала огромные вложения в развитие своих хабов, включая Усть-Лугу. Прибалтика же не сможет составить им достойную конкуренцию, пишет Baltnews.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в начале апреля Минск проведет тестовое отключение Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ, которое связывает постсоветские страны с Россией.