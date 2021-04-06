Счетная палата заявляет, что вмешательство властей приведет к рыночному перекосу

Власти приняли решение о заморозке цен на сахар до июня 2021 года. Крупные ретейлеры уже начали сообщать о проблемах, обвиняя производителей. Однако Министерство сельского хозяйства считает ситуацию стабильной, заявляя, что намерено контролировать поставки товаров в магазины.

Изначально кабмин заключил договор с рынком: по 36 рублей за килограмм сахара в опте, и 46 в рознице – до 1 апреля. Срок позднее продлили до 1 июня. Однако Росстат заявил об упадке производства сахара из-за неурожая – выработка свекловичного сахара упала на 62,7% в год. Счетная палата заявляет, что госрегулирование обернется серьезными проблемами.

По словам финансового эксперта Татьяны Козловой, пока что в торговых сетях нет проблем с сахаром. Вероятное возникновение перебоев с поставками является результатом недолговременного вакуума.

Минсельхоз же занимается распределением объемов для формирования субсидий. Однако льготы предполагались лишь с 1 апреля. Сами участники производственного рынка ожидали либо отмены решения о заморозке, либо хотя бы возмещения затрат со стороны властей, считает эксперт.

Как полагает Козлова, решение о продлении заморозки до 1 июня – крайне логичный шаг: из-за неурожая цены рынок часто искусственно завышает цены. К лету же потребление сахара растет из-за консервирования ягод и фруктов, и потребитель закупается сахаром про запас, отказываясь переплачивать впоследствии за товар, который подорожал. Однако, добавила эксперт, рыночные перекосы не исключены.

"В 2007-2008-м так воздействовали на гречку, что обернулось ее исчезновением из магазинов", – приводит РИА "Новости" заявление антимонопольного эксперта Анастасии Яремчук.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов также предупредил, что затяжная фиксация цен может повлиять на логистику поставок, что в свою очередь приведет к дефициту товаров.



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