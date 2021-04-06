Проект ЦБ по сбору монет: стоит ли россиянам сдавать мелочь

Металлические рубли и копейки могут скоро стать дорогостоящим раритетом

Монеты исчезают из российского денежного оборота. Их возврат в Банк России упал до 45%, отмечает эксперт QBF Олег Богданов. С этим связаны попытки ЦБ собрать у граждан мелочь.

Сегодня редко у кого можно найти в кошельке монеты. Во-первых, все чаще покупатели расплачиваются картой, во-вторых, мелочь – это тяжело, неудобно, она гремит, "звенит" при проходе через рамки. При этом магазины вынуждены заказывать монеты в банках, чтобы было чем давать сдачу при необходимости. Вот и получается, что монеты чеканят монеты, на них тратят металл, а они потом оседают в детских копилках и вазах в прихожей.

С одной стороны, это выгодно ЦБ, так как по факту осевшие у россиян деньги сдерживают инфляцию. Однако производство новых монет – удовольствие недешевое, отмечает Александр Зюриков из Noble Russian Finance Club.

"Самыми затратными монетами являются копейки, себестоимость которых выше их номинала. Чем выше номинал, тем больше этот разрыв сокращается и уходит "в плюс",

– пояснил эксперт "Прайму". Сейчас ситуация такова, что Банку России выгоднее организовать сбор монет у граждан, установив специальные терминалы в торговых центрах, чем чеканить новые.

Людям, у которых скопились килограммы монет, проект по их сбору тоже может быть выгоден, особенно, если обмен пойдет по номиналу и без комиссии. Однако эксперты рекомендуют россиянам не сдавать всю имеющуюся мелочь.

Многие монеты уже стали историей, и через несколько лет их можно будет выгодно продать коллекционерам. А некоторые выпуски уже пользуются повышенным спросом – их перечень можно найти в интернете. Да и себе на память можно что-то оставить. В конце концов, на копейку и даже 5 копеек уже ничего не купишь, а из обороты их изымают безвозвратно.

Ранее эксперты предположили, что в России монеты могут вскоре вообще исчезнуть.