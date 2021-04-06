Доллар проиграл на мировом рынке из-за действий России

Доллар проиграл на мировом рынке из-за действий России
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Способом Москвы по наполнению резервов воспользовались даже союзники Вашингтона

Доля доллара в мировых валютных резервах стремительно падает. К концу 2020 г. она составила лишь 54%. Столь низкой популярность "зеленых" была в 1995 году, отмечает издание Schiff Gold.

Одной из первых политику дедолларизации начала проводить Россия. На фоне антироссийских настроений в США Москва с 2014 г. регулярно сбрасывает доллары из своей корзины, занимая их место золотом. Это привело к тому, что уже в 2018 г. РФ поднялась на пятое место в мире по величине золотого запаса. Сейчас ее золотые резервы уже превышают долларовые.

Это не просто сиюминутный уход от бумаг казначейства США, это продуманная политика, в основе которой лежит стремление обеспечить свои резервы реальным активом, считает американский финансовый аналитик Питер Шифф.

"Золото – это не валюта. Золото – это деньги. А валюты должны поддерживаться деньгами, а не другими валютами. Поэтому по мере того, как все больше центральных банков захотят поддержать стоимость своих валют, они будут стремиться обеспечить их реальными деньгами – золотом, а не иностранными валютами",

приводит издание мнение эксперта.

К слову, тенденция, которой дала ход Россия, уже приобретает глобальные черты. Золото покупает Китай, Индия, о таких намерениях заявил даже верный вассал США – Польша. При этом доля доллара в резервах разных стран снижается. Конечно, он по-прежнему сохраняет статус мировой валюты, но соперничество с золотом он уже проиграл.

Ранее "золотую" стратегию РФ одобрили европейские эксперты.

Николай ВИКТОРОВ

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